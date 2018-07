Dorival fecha treino e mantém mistério quanto a substituto de Lucas Lima Dorival Júnior manteve o mistério quanto ao substituto de Lucas Lima no Santos ao fechar o treino desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O treinador fechou os portões e não deu qualquer indicação de quem entrará no lugar do meia, suspenso para o jogo contra o Água Santa, no sábado, pelo Paulistão.