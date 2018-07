Dorival Jr. faz mistério sobre volta de André O técnico Dorival Júnior não esconde a predileção pelo esquema 4-4-2 devido às características dos jogadores à sua disposição, mas começou o primeiro coletivo da semana, ontem, no CT Rei Pelé, com André ao lado de Neymar e Robinho no ataque. Após 40 minutos, reuniu os titulares, falou durante cinco minutos e, na segunda parte do treino, voltou a escalar Pará na lateral-direita, passou Wesley para o meio e tirou o centroavante.