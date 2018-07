Dorival Júnior define Santos com os retornos de Renato e Ricardo Oliveira

As principais novidades são os retornos do volante Renato e do atacante Ricardo Oliveira, poupados do empate sem gols contra o Gama, fora de casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, Léo Cittadini e Rodrigão voltam para o banco de reservas.

O time alvinegro vem de uma sequência de três jogos sem derrotas (duas vitórias e um empate). Na última partida do Brasileirão, venceu a Ponte Preta por 3 a 1, na Vila Belmiro. Com o resultado, se manteve no G4 do Brasileirão com 26 pontos, na quarta colocação.

Com a presença dos dois veteranos, o Santos deve começar a partida com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Yuri, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Laterais - Caju, Daniel Guedes e Victor Ferraz

Zagueiros - Gustavo Henrique, David Braz e Luiz Felipe

Meias - Fernando Medeiros, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Vitor Bueno, Valencia, Vecchio e Yuri

Atacantes - Copete, Joel, Ricardo Oliveira e Rodrigão