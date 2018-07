Dorival pede reforços e com urgência

Dorival se reencontrou ontem no CT Rei Pelé com Paulo Henrique Ganso, Neymar, André e Madson, afastados do jogo de sábado, quando o Santos bateu o Atlético-GO por 2 a 1. Os quatro foram punidos por chegarem atrasados na concentração na quinta-feira passada. Ganso criticou a decisão do treinador de antecipar a concentração para os solteiros. O técnico não gostou. "Relevo muita coisa, tolero muita coisa, mas há um limite." Madson poderá ser envolvido em uma negociação com o Atlético-PR. Amanhã, o Santos enfrenta o Guarani, na Vila.