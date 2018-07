Dorival: time misto contra o Atlético-GO Dorival Júnior disse ontem, no programa Baixada Esporte, da TV Santa Cecília, que vai escalar um time misto para enfrentar o Atlético-GO, amanhã, às 18h30, no Estádio Serra Dourada. Além do desfalque de Robinho, que se apresenta hoje à seleção brasileira, em Curitiba, devem ser poupados o atacante Neymar, o meia Paulo Henrique Ganso e o lateral-esquerdo Léo. O volante Arouca, que não jogou contra o Grêmio por estar suspenso, deve voltar.