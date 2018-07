Dos grandes europeus, só Inglaterra decepciona

O gol de ontem coloca Villa ao lado de Raul como maior artilheiro da seleção, com 44 gols.

Já os holandeses não tiveram problemas para fazer 4 a 1 sobre a Suécia, em Amsterdã, chegando aos 12 pontos na liderança isolada do Grupo E, com 100% de aproveitamento. Os gols foram de Huntelaar (2) e Afellay (2).

Com mais um show da dupla Klose e Podolski, com dois gols- o outro foi de Mario Gomez -, a Alemanha bateu o Casaquistão, em Astana, por 3 a 0, e também se manteve na 1.ª colocação do Grupo A, com 12 pontos e uma campanha irrepreensível.

Jogando em Metz, a França passou por Luxemburgo por 2 a 0, gols de Benzema e Gourcuff, e segue na ponta do Grupo D, com 9 pontos, fruto de três vitórias e uma derrota.

Com gols de Cristiano Ronaldo, Raul Meirelles e Postiga, Portugal passou pela Islândia, na casa do adversário, por 3 a 1. O resultado garantiu a 2.ª colocação do Grupo H aos portugueses (7 pontos), dois pontos atrás da Noruega (9) e um à frente da Dinamarca (6), ambos com um jogo a menos. Situação que deixa o time português ainda preocupado.

A Rússia também não se intimidou, mesmo jogando fora de casa, e bateu a Macedônia por 1 a 0, assumindo a liderança do Grupo B.

Nem todos os grandes do futebol europeu, porém, tiveram dia tranquilo. A Inglaterra não foi além de empate por 0 a 0 com Montenegro, que manteve a equipe na 2.ª colocação do Grupo G, 3 pontos atrás justamente do adversário de ontem, embora com um jogo a menos.