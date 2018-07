Dos líderes, só sobrou Assunção Com a aposentadoria de Marcos, o Palmeiras não perde apenas um grande goleiro. Mais do que isso, o clube perde seu grande líder, alguém que vivenciou o mesmo ambiente por 19 anos e sabia como se portar diante dos principais problemas. Sem ele, o restante do elenco agora vai ter de dividir as responsabilidades.