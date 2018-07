Douglas admite má fase, mas pede calma à torcida

As primeiras vaias, ainda que tímidas, não abalam Douglas. Contratado por R$ 3 milhões do Grêmio no início do ano para ser o cérebro do Corinthians, candidato à camisa 10, o maestro anda desafinando, sem ritmo e, após oito jogos disputados, já desperta o sentimento em alguns torcedores de que pode ser outro mico, como o atacante Adriano.

Calmo, o meia tem consciência de que precisa melhorar, mas pede calma à torcida e se espelha no exemplo de Alex, que chegou no meio da temporada passada e sofreu um pouco para se adaptar, até ser importante na conquista do Brasileiro.

"Todos jogadores sofreram quando chegaram. Apesar de ele já ter jogado no Corinthians, veio com novo esquema e ainda sofre com o entrosamento. Sem contar que não teve sequência de jogos", afirma Bruno Paiva, um dos empresários e que está sempre em contato com o meia.

"Ele está tranquilo, ciente de que precisa melhorar, fazendo uma preparação física diferente para se igualar aos demais jogadores e tem certeza que vai voltar a ser aquele jogador querido pela torcida", garante o agente.

Tite tem o mesmo raciocínio e, ao invés de querer crucificar o jogador, opta pelo discurso otimista e por um pedido de calma. "Ele é um campeão, tem história no Corinthians e uma qualidade comprovada. Falei isso também sobre o Alex, é preciso ter calma", pede o treinador.

Como defesa, Douglas tem o fato de ter jogado pouco. Principalmente na equipe titular, onde foram apenas 37 minutos em quatro partidas. Nos clássicos diante de São Paulo e Palmeiras, por exemplo, entrou apenas no fim para o time ganhar tempo. Os outros quatro jogos foram com a equipe reserva - e só fez partida inteira diante do Comercial.

Douglas pede tempo para adaptação. Mas sabe que precisa chegar logo ao físico ideal - ainda está acima do peso, apesar de garantir estar 100% -, pois virou sexta opção no time titular.

CORINTHIANS. DEVE PERDER ALESSANDRO POR ATÉ 30 DIAS