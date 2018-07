Douglas e Negueba desfalcam Grêmio contra o Atlético-PR em Curitiba

Roger comandou neste sábado uma atividade técnica sem a maior parte dos jogadores que atuaram na derrota para o Vitória na última quinta-feira. O técnico ainda busca mecanizar a forma de jogo gremista e cobrou alta intensidade durante o treino, executando movimentos que fazem parte do seu modelo de jogo.

Os únicos atletas que atuaram como titulares diante do Vitória e treinaram neste sábado foram Bressan, Ramiro e Éverton, além de Jaílson, que entrou no decorrer do jogo. Os restante do elenco permaneceu no vestiário fazendo trabalhos específicos. Walace, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira apenas correram no gramado.

Negueba, que sofreu uma entrada dura no tornozelo e ainda reclama de dores, desfalca o Grêmio. Já o meia Douglas foi preservado pela comissão técnica e fica em Porto Alegre.

Assim, Roger terá ainda mais dificuldades para escalar o time, pois também desfalcam o Grêmio o zagueiro Bressan, suspenso, e Maicon, Geromel, Wallace Reis e Miller Bolaños, que se recuperam de lesões musculares.

Confira os relacionados pelo Grêmio para enfrentar o Atlético-PR:

Goleiros: Léo e Marcelo Grohe;

Laterais: Edílson, Iago, Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira;

Zagueiros: Fred e Rafael Thyere;

Volantes: Jaílson, Kaio, Ramiro e Walace;

Meias: Giuliano, Lincoln e Tontini;

Atacantes: Batista, Bobô, Éverton, Luan e Tilica.