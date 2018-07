Douglas fica feliz com atuação no ABC

Aplaudido pela torcida ao deixar o gramado, aos 30 do segundo tempo, o Imperador foi para o vestiário sem querer muita conversa a respeito de sua atuação.

Visivelmente mais magro do que antes do período em que foi "internado" pela comissão técnica, o camisa 10 arriscou até alguns piques. No fim, cansou.

Já o meia, que perdeu a camisa 10 para o colega mais badalado, celebrou a boa partida, ainda mais por se considerar fora de forma. "No primeiro tempo deu uma afogada. Mas até quem está bem fisicamente afogou. Mas deu para dar uma melhorada."

O meia afirmou que ainda precisa perder peso para chegar ao seu ideal, mas que isso não vai demorar. "Eu estou treinando. Já baixou bastante o meu peso, falta só um quilo e meio e isso é rapidinho pra perder."

Elogiado por Willian pelo passe que deu para que o companheiro marcasse o único gol da partida, Douglas preferiu a humildade. "Essa é a minha característica. Sempre foi. Estou ali pra isso e hoje deu certo."

Além da presença de Douglas e de Adriano como titular do Corinthians, outro destaque da partida foi a atuação de Willian. O autor do único gol do jogo agradeceu ao passe de Douglas e se disse satisfeito por ter aproveitado uma das únicas oportunidades que a equipe conseguiu criar na tarde de ontem em São Caetano.

Willian afirmou que espera conseguir um lugar entre os titulares da equipe corintiana. Segundo ele, sua perda de espaço no ano passado, depois de justamente ter ganhado a chance de ser titular, foi fruto de uma série de problemas físicos que o assolaram. "Mas não gosto de falar nisso. Quase ninguém soube", disse. / P.G.