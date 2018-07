Douglas sofre pancada em treino e vira preocupação no Grêmio

O Grêmio entrará em campo nesta quarta-feira, pela Copa da Primeira Liga, somente com os jogadores reservas. Mas a decisão cautelosa do técnico Renato Gaúcho não evitou um grande susto pela manhã. No treino dos titulares, o meia Douglas sofreu uma forte pancada no joelho esquerdo e virou motivo de preocupação para a comissão técnica.

Douglas levou a pancada em uma dividida com Tilica durante treino em campo reduzido conduzido pelo próprio Renato Gaúcho, que não viajou com os reservas para a partida desta noite, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O departamento médico do Grêmio ainda não se manifestou sobre as consequências da pancada.

O elenco do Grêmio, com a participação dos reservas, volta aos treinos na tarde desta quinta, a partir das 16h30, visando a preparação para a partida contra o Passo Fundo, no domingo, em casa, pelo Campeonato Gaúcho.