Douglas treina e Levir Culpi deve repetir escalação do Fluminense contra o Sport Contando com Douglas entre os titulares no treino desta sexta-feira, o técnico Levir Culpi deve repetir a escalação do Fluminense no jogo deste sábado, contra o Sport, pela 28ª rodada do Brasileirão. O volante foi praticamente confirmado pelo treinador, após ser dúvida na quinta.