Dovizioso deixa Honda para trás e garante a pole da MotoGP

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, garantiu neste sábado a pole position da etapa do Catar, que abre a temporada 2015 da MotoGP. Ele cravou a volta mais rápida em 1min54s113, e deixou para trás os espanhóis da Honda. Dani Pedrosa (a 0s324) largará na segunda colocação e o atual campeão, Marc Marquez (a 0s217), terminou em terceiro.

O outro piloto da Ducati, o italiano Andrea Iannone, sairá em quarto lugar no grid, à frente do colombiano Yonny Hernandez (a 0s562), da Pramac Ducati. O espanhol Jorge Lorenzo (a 0s598) sairá em sexto e o britânico Bradley Smith (a 0s618) em sétimo. O italiano nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi (a 0s738), que disputará sua 20ª temporada na carreira, não fez um bom treino classificatório e ficou apenas em oitavo lugar.

O também italiano Danilo Petrucci sairá logo atrás do veterano, com Pol Espargaró completando a lista dos dez primeiros. A melhor Suzuki no grid, sairá apenas na 11ª colocação, com Aleix Espargaró. Depois de fazer o segundo melhor tempo na sexta-feira, o britânico Cal Crutchlow vacilou no treino principal, sofreu uma queda na reta final e largará apenas em 12º.

A primeira etapa da temporada de MotoGP será realizada neste domingo e tem largada marcada para as 15 horas (horário de Brasília). No ano passado, a prova foi vencida por Marquez.