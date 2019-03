Dovizioso fecha na ponta dia equilibrado de treinos da etapa argentina da MotoGP

Vencedor da primeira etapa desta temporada da MotoGP, no Catar, o italiano Andrea Dovizioso manteve o bom momento que vive neste começo de campeonato ao terminar na liderança o primeiro dia de treinos livres da etapa da Argentina da categoria máxima da motovelocidade, nesta sexta-feira, em Termas de Río Hondo.

O piloto da Ducati cravou o tempo de 1min39s181 para se garantir no topo, sendo que ele superou Jack Miller, da Pramac Ducati, por apenas 0s009. Ao ter um desempenho muito próximo ao do líder, o piloto australiano assim ficou na segunda posição.

O equilíbrio, por sinal, foi uma marca dos trabalhos de pista desta sexta-feira na Argentina. Na combinação de tempos das duas sessões realizadas, nada menos do que 21 dos 22 pilotos andaram na casa de 1min39s na melhor volta que percorreram no dia. O fato serviu como um exemplo claro para demonstrar que hoje a MotoGP é a categoria de elite mais competitiva do automobilismo mundial.

Apenas 0s164 atrás de Dovizioso, o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, terminou o segundo treino livre na terceira colocação. E o piloto foi apenas um milésimo de segundo mais rápido do que o britânico Cal Crutchlow, quarto colocado pela LCR Honda.

O francês Fabio Quartararo, com uma moto da Yamaha, conquistou o quinto lugar com um tempo 0s176 mais lento do que o líder. E o grupo dos dez primeiros foi fechado, em ordem, pelo italiano Valentino Rossi (também da Yamaha), pelo espanhóis Alex Rins (Suzuki) e Marc Márquez (Honda), por Franco Mobidelli (Itália) e pelo japonês Takaaki Nakagami (LCR Honda).

Pentacampeão da MotoGP e vencedor dos três últimos campeonatos da categoria, Marc Márquez foi o líder do primeiro treino livre do dia, mas com um tempo bem inferior ao de Dovizioso na segunda sessão. Ele ficou em primeiro ao percorrer a sua melhor volta em 1min39s827, sendo que Jack Miller também foi o segundo colocado deste trabalho inicial de pista em Termas de Río Hondo.

O treino que definirá o grid de largada da corrida está marcado para começar às 15h05 (horário de Brasília) deste sábado. A prova de domingo começa às 15 horas.