Dovizioso lidera treinos livres da MotoGP em Motegi, no Japão

O italiano Andrea Dovizioso foi o piloto mais rápido dos treinos livres desta sexta-feira da etapa do Japão, a 15ª etapa das 18 previstas para a temporada 2014 da MotoGP, realizada no circuito de Motegi. Na melhor volta do dia, o piloto da Ducati fez o tempo de 1min45s140.

A marca foi registrada no segundo treino livre da sexta-feira, com Dovizioso utilizando um pneu extra macio para superar os demais concorrentes. O espanhol Jorge Lorenzo, que liderou a primeira sessão do dia, não conseguiu acompanhar o ritmo do italiano no segundo treino, mesmo que tenha melhorado a sua volta. Assim, ele ficou na segunda colocação com a sua Yamaha ao marcar 1min45s580.

O alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, concluiu o dia em terceiro lugar, bem próximo de Lorenzo, ao marcar 1min45s637. O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, ficou na quarta colocação, com o tempo de 1min45s727, à frente do italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que terminou a sexta-feira em quinto lugar com 1min45s890.

Com chances de conquistar neste fim de semana o título da MotoGP, o espanhol Marc Márquez, da Honda, teve uma sexta-feira atribulada, tendo inclusive sofrido uma queda no primeiro treino livre. Depois, na segunda sessão, ele fez o sexto melhor tempo do dia, com 1min45s939.

O também espanhol Pol Espargaró da Tech 3 Yamaha, foi o sétimo mais rápido da sexta-feira, à frente do britânico Bradley Smith, seu companheiro de equipe. O italiano Andrea Iannone, da Pramac Ducati, foi o nono e o colombiano Yonny Hernandez, também da Pramac Ducati, ficou em décimo lugar.

O treino de classificação no circuito de Motegi acontece neste sábado, às 2h10 (horário de Brasília), enquanto a largada da etapa do Japão da MotoGP será às 2 horas deste domingo.