Dovizioso lidera treinos livres da MotoGP na etapa de Aragão

O italiano Andrea Dovizioso terminou a sexta-feira como o piloto mais rápido dos treinos livres para a etapa de Aragão da MotoGP, a 14ª das 18 previstas para a atual temporada, realizada em Alcañiz, na Espanha. Na sua melhor volta, na segunda atividade, o piloto da Ducati registrou o tempo de 1min48s285.

Assim, Dovizioso superou os competidores da Honda nesta sexta-feira. O espanhol Marc Márquez, que venceu a etapa de Aragão no ano passado, garantiu o segundo lugar do dia com a marca de 1min48s328. E ele ficou logo à frente do seu companheiro de equipe, o também espanhol Dani Pedrosa, que registrou a sua melhor volta em 1min48s734.

Líder do primeiro treino livre desta sexta-feira, o italiano Andrea Iannone, da Pramac Ducati, ficou em quarto lugar, com a marca de 1min48s747. O espanhol Aleix Espargaró, da Forward, foi o quinto mais rápido do dia, com 1min48s938, logo à frente do seu irmão, Pol, da Tech 3 Yamaha, com 1min48s938.

Em sétimo lugar, o espanhol Jorge Lorenzo foi o último piloto a completar uma volta em menos de 1min49 ao marcar 1min48s969, em um dia considerado difícil para os pilotos da Yamaha. O alemão Stefan Bardl, da LCR Honda, foi o oitavo colocado, seguido do britânico Bradley Smith, da Tech 3 Yamaha, e do italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que completaram, em ordem, a relação dos dez pilotos mais rápido do dia treinos livres para a etapa de Aragão da MotoGP.

O treino de classificação para 14ª prova do campeonato será realizada neste sábado, a partir das 9h10 (horário de Brasília). A largada da etapa de Aragão está marcada para as 9 horas deste domingo.