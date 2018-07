Dracena credita a Muricy e à conversa evolução da defesa

SANTOS

Um dos reflexos da chegada de Muricy Ramalho que já podem ser sentidos é a melhora da defesa. O setor falhava muito e sofria muitos gols com Adilson Batista e o interino Marcelo Martelotte, mas se acertou. Nos últimos cinco jogos son novo comando, sofreu apenas dois gols. Para Edu Dracena, trabalho de Muricy tem sido fundamental. Além da conversa.

"A chegada do Muricy já ajudou bastante na marcação. Não damos mais espaços, contra-ataques"", disse Edu Dracena. "A gente ajuda com conversa e posicionamento. Melhorou bastante. Quando toma gol é o time todo que toma.""

Dracena revela que, agora, os jogadores sabem exatamente o que fazer. Sinal de que sentiam-se desorientados com os treinadores anteriores. "Estamos fazendo o que o Muricy está pedindo"", explica.

O Santos está na semifinal do Paulista - vai enfrentar o São Paulo -, mas antes se preocupa com a partida de quarta-feira contra o América do México, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Libertadores.

O meia Felipe Anderson e o atacante Tiago Alves devem ser inscritos nesta fase da competição, nos lugares de Robson (transferiu-se para o Avaí) e Diogo (contundido), respectivamente.