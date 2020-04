Draft da NFL 2020: Saiba o horário e onde assistir ao evento

Um dos momentos mais aguardados pelos fãs de futebol americano, o draft da NFL começa nesta quinta-feira e vai até sábado. É a oportunidade dos torcedores conhecerem os jogadores universitários que farão parte das equipes na próxima temporada. Vale lembrar que o Draft será feito inteiramente virtual, em razão do novo coronavírus. Serão mais de 150 câmeras pelos Estados Unidos.

Nesta quinta, será realizada a primeira rodada de escolhas. Na sexta-feira, acontecem as segunda e terceiras rodadas e no sábado o evento encerra com os jogadores de quarta até sétima escolha.

Onde assistir o Draft da NFL?

O evento vai ter transmissão de quinta a sábado pelo canal ESPN Brasil, Watch ESPN e também pela NFL Game Pass (serviço de streaming pago). Na ESPN, o draft terá narração de Rômulo Mendonça e Ari Aguiar e os comentários de Paulo Antunes e Antony Curty.

Horário do Draft da NFL