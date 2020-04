Draft virtual da liga de futebol americano bate recorde de audiência

O primeiro draft virtual da Liga de Futebol Americano (NFL) foi o mais assistido de todos os tempos, com 55 milhões de telespectadores sintonizados durante o programa que se estendeu por três dias neste fim de semana.

O draft de 2020 estabeleceu recordes de espectadores em meio à pandemia do novo coronavírus que forçou jogadores, treinadores e torcedores a ficar em casa depois que os organizadores desistiram de realizar o evento de gala em Las Vegas.

O sorteio foi realizado remotamente com o comissário Roger Goodell anunciando a eleição a partir do porão de sua casa em Nova York. Segundo as medições, o público aumentou 16% no total em relação ao draft de 2019 e cada dia do sorteio também estabeleceu um novo recorde da jornada.

A primeira jornada, na quinta-feira, foi a que mais audiência atraiu, com mais de 15,6 milhões de espectadores (37% a mais que em 2019). "Eu não podia estar mais orgulhoso dos esforços e da colaboração de nossos clubes, funcionários da liga e parceiros para conduzir um draft eficiente e compartilhar uma experiência inesquecível com milhões de torcedores durante esses tempos incertos", disse Goodell.