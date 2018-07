E o melhor é que tudo é verdade. Está acontecendo diante dos nossos olhos, não é ficção saída de alguma imaginação delirante. Tem a beleza adicional de ser realidade inquestionável. Não acontece com frequência, mas quarta-feira aconteceu.

O Flamengo jogava bem, seguro de si, bem postado e compacto, se me permitem entrar numa seara que não costumo entrar. Mas estava tão bem que acabou fazendo um gol. Para mim era o gol da classificação, era o gol que avalizava o belo trabalho de Vanderley Luxemburgo, que pegou o time na zona do rebaixamento e o trouxe para primeiro plano do futebol brasileiro. Mesmo quando o Atlético empatou o jogo não mudei de opinião. E nem a torcida do Galo, que, naquele momento, não ousava emitir mais do que alguns gritos protocolares de incentivo. E terminou o primeiro tempo.

O que aconteceu nos vestiários? O que se falou? Terá algum pressentimento funesto invadido sorrateiramente o vestiário carioca? O fato é que durante os 15 minutos em que os times desapareceram alguma coisa se passou. E o enredo do jogo mudou. Porque voltaram os mesmos times, mas para jogar outro jogo. Os jogadores eram os mesmos, os treinadores iguais, a torcida idêntica. No ar, porém, havia algo de novo. Quando o Atlético fez meros 2 a 1, todos no estádio, inclusive os gandulas, souberam por instinto que o jogo tinha acabado. E essa mesma sensação ficou visível entre os jogadores. Do Flamengo arrumado e cheio de personalidade do primeiro tempo não sobrava nada. Por quê? Qual a razão disso? Estavam com a classificação nas mãos ao descer para o vestiário. Então o que houve ? Talvez tenham sido invadidos, todos ao mesmo tempo, por um súbito sentimento comum de que, fizessem o que fizessem, o jogo estava perdido. Em algum lugar o resultado já estava determinado.

A tragédia sempre se anuncia primeiro por pressentimentos. Por isso insisto no intervalo, insisto nos 15 minutos invisíveis. Será que no vestiário houve algum sinal, alguma espécie de aviso que todos compreenderam? Os antigos romanos observavam a natureza sem cessar, procurando interpretar seus sinais. Sabiam que há forças que não podemos controlar, mas que essas forças emitem avisos e é preciso estar sempre atentos para entender o que dizem. Pode ser que os jogadores rubro-negros sentissem na boca o gosto amargo do pesadelo já ao sair do túnel para o segundo tempo.

A torcida, inclusive a do Flamengo, entendeu tudo. Hipnotizados todos olhavam para o campo esperando apenas a hora de lamentar ou festejar um resultado que já não poderia ser outro, desde os 2 a 1. Veio o terceiro gol e veio o quarto. E o fim do drama que sacudiu a todos.

Antes que peçam ao jornal meu afastamento por insanidade recomendo que recordem a reação de alguém, figura central do drama, Levir Culpi. Com a franqueza de grande treinador que é, e de grande ser humano que também deve ser, Levir imediatamente depois da partida, ainda dentro do campo, não sabia o que dizer. Não tinha explicações e fazia questão de deixar isso claro. Parecia o mais atônito de todos, não conseguia, e não queria, fingir que o que tinha se passado era algo que pudesse ser explicado pelas usuais palavras depois do jogo. Chorou, retirou do bolso uma embalagem de remédio e exibiu para a câmera, como a dizer que tinha se preparado, no caso de se produzir algo extraordinário.

Invoco o testemunho desse belo exemplo de treinador para afirmar que quarta-feira assistimos a mais do que uma partida de futebol.