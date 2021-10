Drone filma tubarões nadando perto de surfistas na Califórnia; confira o vídeo

Vários filhotes de tubarão branco foram filmados por um drone nadando muito perto de surfistas no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os animais costumam aparecer em períodos mais quentes do ano, algo corriqueiro até o final do outono. Felizmente, nenhum dos surfistas que estavam na costa de Del Mar, na cidade de San Diego, ficou ferido. Tubarões dessa espécie não costumam fazer ataques, o que explica o fato de alguns banhistas não terem se dado conta que estavam próximos deles.

A rede americana NBC informou que a frequência desses animais na região aumentou por conta de ações de conservação do governo da Califórnia. De qualquer forma, eles não oferecem riscos e logo se deslocam para longe da praia, garantiram especialistas.

“É divertido encontrá-los, ver algo tão grande, eles são tão grandes quanto uma prancha de surfe”, disse Scott Fairchild, dono do drone. O recurso ajuda Fairchild a apreciar os tubarões brancos de uma perspectiva totalmente diferente e colabora também para o trabalho de cientistas, que podem estudar o comportamento desses animais.

Chris Lowe, diretor do laboratório de tubarões da Universidade do Estado da Califórnia, em Long Beach, deu mais detalhes sobre os tubarões brancos vistos próximos aos surfistas. “Esses são todos juvenis com base em seu tamanho, e isso é muito comum nesta época do ano. Eles gostam de passear em nossas praias e provavelmente estão lá porque é seguro para eles. Há muita comida e a água está quente”, disse.

Aqui no Brasil, tubarões foram vistos na segunda na obra de alargamento da praia de Balneário Camboriú. A Secretaria de Meio Ambiente da cidade informou que está cuidando da situação com ajuda do programa de Monitoramento da Biota Aquática.