Duas brasileiras do heptatlo são convidadas para o Mundial de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira a convocação de mais duas competidoras para o Mundial, que vai ser realizado de 4 a 13 agosto. A entidade explicou que foram chamadas Tamara Alexandrino de Sousa e Vanessa Chefer Spinola, ambas para a disputa do heptatlo do evento agendado para Londres.

A convocação se deu em razão do convite da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) para completar a cota de participantes do Mundial na prova.

A confederação aceitou o convite porque as atletas estão entre as 40 primeiras do ranking da IAAF no período de 1º de agosto de 2016 a 23 de julho deste ano. Tamara, ouro no Troféu Brasil e no Campeonato Sul-Americano, está em 38º lugar na lista, uma posição à frente de Vanessa, medalhista de bronze no Pan de 2015 e que participou da Olimpíada do Rio.

Antes das duas atletas do heptatlo, outras duas brasileiras haviam sido chamados para o Mundial por causa do convite da IAAF: Allan da Silva Wolski, 31ª colocada no lançamento do martelo, e Eliane Martins, 21ª no salto em distância.

Com os últimos dois convites, o Brasil passa a ter 36 representantes no Mundial de Atletismo de Londres, com 20 no masculino e 16 no feminino.