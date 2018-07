Duas vezes o dobro

Na F-1, se a última corrida não contasse pontos em dobro, Hamilton seria campeão com um simples sexto lugar. Mas ele largou com a obrigação de ser segundo. Na Stock, pelas regras normais apenas três pilotos estariam na briga pelo título aqui em Curitiba. Mas, com a pontuação dobrada, são oito os que têm chance.

Isso levou a produção do Globo Esporte a procurar um matemático local, Jean Pierre Caetano, para fazer o cálculo das probabilidades. Por envolver oito pilotos, cada um com chances distintas, a conta resultou em um número absurdo - mais de dois quintilhões de possibilidades. Levando-se em conta apenas os três primeiros da classificação, o único que só depende dele mesmo é Barrichello, para quem basta um quarto lugar. O segundo, Átila Abreu, precisa vencer e torcer para Barrichello chegar de quinto para trás. No caso de Thiago Camilo, mesmo com uma vitória ele só será campeão se Rubinho não conseguir mais do que um nono lugar e Átila chegar no máximo em terceiro. Para os outros cinco matematicamente na briga - Julio Campos, Antonio Pizzonia, Sergio Jimenez, Cacá Bueno e Allam Khodair - as combinações necessárias estão perdidas naqueles dois quintilhões de possibilidades.

A Stock teve um campeonato bem equilibrado, e dos 14 vencedores em 20 provas disputadas sete nunca tinham vencido. Felipe Fraga, piloto de Tocantins, venceu a primeira com 18 anos de idade e pode ser considerado o piloto revelação, destaque do ano e primeiro líder. Depois dele, Jimenez liderou por duas etapas até Átila Abreu assumir a ponta do campeonato e permanecer assim por cinco provas. Barrichello assumiu a liderança por meio ponto na 10ª etapa e, desde então, os concorrentes mais diretos tiveram problemas seguidos e a vantagem foi só aumentando até chegar aos 14,5 pontos de hoje. O formato de duas corridas em nove das doze etapas foi responsável pelo número recorde de vencedores. Até que deu certo, mas também provocou distorções como a busca dos pilotos pela maior pontuação possível por etapa, quase sempre deixando de lado a luta pela vitória. Por exemplo, dois terceiros lugares numa rodada dupla valem 30 pontos. Por outro lado, quem correr pela vitória na primeira, mesmo valendo 24, terá de fazer um pit stop rápido e sacrificar a segunda, na qual terá de largar em décimo por causa do sistema de grid invertido, e dificilmente marcará ponto.

A decisão de amanhã será em uma corrida única, mas com pontuação dobrada. O primeiro lugar vale 48 pontos; o segundo, 40; terceiro, 36 e, daí em diante, em ordem decrescente de dois em dois até o 20º colocado. Na Fórmula-1 a decisão foi tensa para o líder Hamilton, mas só até a largada. Com os problemas no carro de Rosberg, a corrida do inglês foi muito tranquila. O curioso é que o Mundial de F-1 começou com Hamilton zerando na Austrália por quebra do carro e Rosberg vencendo. E terminou de maneira inversa.

Na Stock, Barrichello começou a deslanchar na quinta corrida e alcançou o primeiro pódio na sétima. Na sequência ganhou duas seguidas e passou a ser um adversário temido. Nas duas últimas rodadas duplas marcou 25 pontos em Tarumã e 28 em Salvador, enquanto os problemas mecânicos dos rivais os deixavam mais longe da liderança. Assim como em Abu Dabi as coisas estavam muito favoráveis a Hamilton, na Stock o cenário é o mesmo para Barrichello. A diferença é que Hamilton corria contra apenas um adversário e Barrichello, em um grid de 34 carros, tem de se preocupar com sete adversários diretos.