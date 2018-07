Duas vezes olímpico, Henrique Barbosa se despede da natação

Com duas edições dos Jogos Olímpicos no currículo, Henrique Barbosa encerrou sua carreira no fim de semana, com o encerramento do Torneio Open, sua última competição na natação. Ex-recordista sul-americano dos 100m peito, ele se despediu com uma medalha de prata, conquistada nos 200m peito.

"Saio com a sensação de dever cumprido! Sei que pude contribuir muito para o esporte brasileiro, principalmente para a natação. A decisão de parar não é fácil, mas era hora. Posso ajudar mais na evolução da modalidade, apoiando a nova geração a alcançar seus sonhos", disse Henrique Barbosa.

O nadador de 32 começou a se destacar vencendo o forte campeonato universitário dos EUA em 2002. Disputou seu primeiro Mundial e seu primeiro Pan em 2003. Foi aos Jogos Olímpicos de Atenas-2004 e Pequim-2008, sem conseguir alcançar a semifinal nos 100m peito. No Pan do Rio, em 2007, ganhou duas pratas.

Apesar de ter se mantido entre os melhores do País, Henrique perdeu espaço com o surgimento de uma geração que tem Felipe Lima, Felipe França e João Luiz Gomes Jr, todos medalhistas mundiais em provas de nado peito.