Dubai: revanche de Federer com Djokovic

O suíço Roger Federer terá, hoje, a oportunidade de devolver para o sérvio Novak Djokovic a derrota na semifinal no Aberto da Austrália, em Melbourne, dia 27, primeiro Grand Slam do calendário. Os dois fazem a final do ATP 500 de Dubai. E os dois tenistas têm história na competição: Federer já venceu quatro vezes e Djokovic é o atual bicampeão.

O número três do mundo chegou à final após vitória dramática, ontem, diante do tcheco Tomas Berdych, na semifinal. Djokovic foi, na realidade, beneficiado pela desistência do combativo tcheco, terceiro pré-classificado, no terceiro set, quando vencia por 4 a 2. No primeiro, o sérvio perdeu no tie break, 6/7, mas ganhou o segundo por 6/2. Já Federer, primeiro cabeça de chave, derrotou o francês Richard Gasquet por 6/2 e 7/5, após ter visto o francês sacar no segundo set com vantagem de 5/3.

"O problema foi meu quadríceps esquerdo", disse Berdych aos jornalistas, para explicar o abandono da quadra. "Eu não estava conseguindo sacar. Sentia dor quando me movimentava para os dois lados... Simplesmente não tinha sentido ficar andando apenas para esperar acabar. Não é o meu estilo", acrescentou.

Djokovic demonstrou sinceridade rara: "Não sei como explicar meu jogo, se tivesse de definir meu desempenho em uma palavra diria catastrófico. Penso que foi minha pior partida no ano até agora". E acrescentou: "Mas, mesmo assim, consegui vencer e é o que importa".

O número 2 do mundo, Roger Federer, teve menos dificuldades para chegar à final do Torneio de Dubai. A derrota na semifinal do Aberto da Austrália não parecia estar nos seus planos. Mexeu com o brio do atleta. Até agora o suíço não perdeu um único set na competição árabe.

Ontem venceu o primeiro set com facilidade, sem ter o saque ameaçado. E só encontrou dificuldade no segundo set, quando Gasquet reagiu e chegou a quebrar o serviço do suíço. No entanto, Federer faturou quatro games em sequência e virou o marcador, fechando a partida em apenas 1 hora e 13minutos.

Federer e Djokovic vão se enfrentar pela 21.ª vez no circuito profissional. O suíço leva vantagem, com 13 vitórias. O sérvio venceu o último confronto, em Melbourne, mas vinha de três derrotas consecutivas, todas no final do ano passado.

Nadal explica. O grande ausente no ATP 500 de Dubai é o espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo. Nadal lembrou que já faz algum tempo que acabou o monopólio entre ele e Federer nas finais das principais competições. De 2006 até agora, foram 21 finais de Grand Slams e em apenas duas os tenistas não eram Nadal e Federer. "Em 2005, 2006 e 2007 talvez existisse esse monopólio, com vantagem para ele (Federer). Eu também costumava estar lá (nas finais), mas menos". A final do Aberto da Austrália, mês passado, reuniu Djokovic e o inglês Andy Murray. Deu o sérvio: 3 a 0. "Faz tempo que existem jogadores preparados para disputar finais."

Final em Doha. A russa Vera Zvonareva e a dinamarquesaCaroline Wozniacki fazem hoje a final do Torneio de Doha, no Catar.