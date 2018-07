Duda abdica da temporada indoor do salto em distância

SÃO PAULO - Depois de ser campeão mundial indoor do salto em distância, no começo do ano passado, em Istambul, o brasileiro Mauro Vinícius Hilário Lourenço da Silva, mais conhecido como Duda, resolveu abdicar da temporada de pista coberta do atletismo em 2013. Ele optou por se concentrar nas provas ao ar livre, para poder ter sucesso no Mundial de Moscou, em agosto, na Rússia

"Fiz duas preparações no ano passado. No início do ano, para o Mundial Indoor de Istambul e, depois, para os Jogos Olímpicos de Londres. Agora, meu técnico (Tide Junqueira) e eu decidimos canalizar os treinos para o Mundial da Rússia", contou Duda, que terminou 2012 na liderança do ranking mundial do salto em distância em pista coberta, com a marca de 8,28 metros.

Ao ar livre, Duda alcançou 8,11 metros como melhor marca no ano passado, com a qual passou para a final do salto em distância na Olimpíada de Londres - depois, terminou a prova em sétimo lugar, com os 8,01 metros da decisão. Agora, o objetivo dele para a temporada de 2013 é "melhorar a técnica, saltar acima dos 8,30 metros e, quem sabe, chegar aos 8,40 metros".

Como está fora da temporada indoor, que acontece nos primeiros meses do ano, Duda deve participar de competições apenas a partir de maio, quando acontecem os GPs internacionais de atletismo no Brasil. Em seguida, ele seguiria para as disputas na Europa. Mas, segundo o técnico Tide Junqueira, a agenda do saltador de 26 anos ainda não está completamente fechada.