Duda abre temporada com 5º lugar no salto em distância

BIRMINGHAM - Atual campeão mundial indoor no salto em distância, Mauro Vinícius da Silva, o Duda, abriu sua temporada neste sábado com um quinto lugar no GP Indoor de Birmingham, na Grã-Bretanha. O brasileiro saltou 7,89m na quarta das seis tentativas de salto a que teve direito e acabou ficando fora do pódio.

Duda usa a competição em solo britânico como preparação para o Campeonato Mundial Indoor de Sopot, que será realizado de 7 a 9 de março, na Polônia, onde defenderá a medalha de ouro conquistada em 2012, na Turquia. E, neste seu primeiro desafio no ano, foi superado por outros quatro rivais, além de queimar seus dois últimos saltos.

O ouro da prova ficou com o russo Aleksandr Menkov, campeão mundial ao ar livre no Mundial de Moscou, no ano passado, que saltou 8,14m neste sábado. Já a prata ficou com o chinês Jinzhe Li, com 8,12m, enquanto o bronze foi obtido pelo britânico Greg Rutherford, com 8,00m. O quarto lugar, por sua vez, ficou com outro atleta da casa, JJ Jegede, com 7,91m.

Assim, Duda também ficou bem longe de seu recorde pessoal, que é de 8,31m. Em 2012, o brasileiro se sagrou campeão mundial indoor ao saltar 8,23m.

KEILA COSTA

Já na disputa feminina em Birmingham, Keila Costa também ficou fora do pódio no salto em distância ao terminar a competição em quarto lugar. Ao saltar 6,36m, ela ficou um pouco distante da alemã Sostene Moguenara, que faturou o ouro com 6,49m, enquanto a prata ficou com a holandesa Dafne Schippers (6,49m) e o bronze com a norte-americana Funmi Jimoh (6,41m).