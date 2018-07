Duda fica a 2cm do índice no salto em distância para o Mundial de Moscou

SÃO PAULO - Logo na primeira competição da qual participou na temporada, Mauro Vinícius da Silva, o Duda, já ficou muito perto do incide para o Mundial de Moscou no salto em distância. O atleta do BM&FBOVESPA venceu nesta quarta-feira um festival da Federação Paulista de Atletismo, no Ibirapuera, em São Paulo.

Duda saltou 8,08 metros, ficando a apenas dois centímetros do índice exigido para disputar o Mundial. Mas ainda que ele tivesse saltado dois centímetros mais longe, não valeria como índice, porque o vento a favor estava acima do permitido. Outro que se aproximou da marca foi Rogério da Silva Bispo (Orcampi/Unimed), com 7,92 metros.

"O meu tempo de treino ainda não é suficiente para eu saltar muito longe agora. Foi a minha primeira competição da série de torneios preparatórios para, primeiro, buscar o índice e, depois, competir em Moscou", disse Duda.