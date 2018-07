Duda já se prepara para defender título mundial no salto em distância

SÃO PAULO - Mauro Vinícius da Silva, o Duda, não perdeu tempo e já iniciou sua preparação para a competição mais importante do calendário do atletismo em 2014. O brasileiro visa a disputa do salto em distância do Mundial Indoor de Sopot, na Polônia, que acontecerá de 7 a 9 de março do ano que vem. No evento, ele terá a motivação extra de defender seu título conquistado em 2012, na cidade de Istambul, na Turquia.

"É a primeira vez que vou defender um título mundial. Sinto uma responsabilidade a mais, mas não deixo isso virar pressão. Não falo: ''Nossa, eu tenho de ir lá e tenho de ir bem''. Sei que é importante eu ir bem, mas não tenho de me cobrar além do que eu já me cobro. Senão fica um peso muito grande nas costas", declarou.

Duda está dando prioridade aos treinos físicos no momento, por saber da maior exigência de uma competição indoor. Por acontecer em estádio fechado, não há o auxílio do vento e, assim, o saltador precisa forçar mais na corrida. "O volume de treino está grande, totalmente voltado para Sopot. Já comecei a saltar, mas só de marca curta, com até nove passos de corrida. Por enquanto, estou fazendo mais a parte de saída da tábua. Só vou começar mesmo a fechar o salto, a dar o salto completo, daqui a uma semana, mais ou menos", comentou.