Duda mostra confiança para defender título mundial de salto a distância

SÃO PAULO - Atual campeão mundial indoor no salto distância, após a vitória na competição realizada em 2012 na Turquia, Mauro Vinícius da Silva se prepara agora para defender seu título. Mais conhecido como Duda, o brasileiro mostra confiança para a disputa em Sopot, de 7 a 9 de março, na Polônia.

"É a primeira vez que vou defender um título mundial. Sinto uma responsabilidade a mais, mas não deixo isso virar pressão. Se não, fica um peso muito grande nas costas", contou o saltador, que planeja superar em Sopot o seu recorde pessoal de 8,31 metros - foi campeão em 2012 com 8,23 metros.

No começo da preparação para a temporada, em dezembro, Duda sentiu dores na coxa e no tendão de Aquiles. Assim, teve que interromper os treinos por um certo período. "Não deixa de ser um contratempo, mas, ao mesmo tempo, aumenta a motivação porque você sabe que tem de superar o problema. Já não sinto mais dores, o que é bom sinal, e estou mais forte", contou o atleta.

Agora, Duda viaja no dia 9 de fevereiro para um período de treinos em Portugal. E, por enquanto, tem apenas uma competição confirmada antes da disputa do Mundial Indoor: será em Birmingham, na Inglaterra, no dia 15 de fevereiro. "A competição é uma preparação, tem de usar para acertar marca, fazer a adaptação ao indoor, saltar em pistas iguais às do Mundial para não ter nada com que se preocupar lá", explicou.