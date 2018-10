Duda Rosa vai ao pódio e mantém escrita do judô nos Jogos Olímpicos da Juventude

Pela terceira edição seguida dos Jogos Olímpicos da Juventude, o judô brasileiro subiu ao pódio. Nesta terça-feira, a gaúcha Eduarda Rosa conquistou a medalha de bronze na categoria até 78kg (ela costuma lutar na categoria até 70kg). Ela só foi derrotada pela alemã campeã Raffaela Igl na semifinal.

"A gente já tinha se enfrentado quatro vezes, com duas vitórias para cada lado. Desta vez ela ganhou, mas achei a decisão estranha", comentou a brasileira, que na disputa da medalha superou a equatoriana Edith Ortiz. No combate, a adversária acabou sendo desclassificada por aplicar um golpe ilegal que poderia ter provocado grave lesão no cotovelo da brasileira.

"Ela foi desclassificada por ter aplicado um golpe inválido que poderia ter quebrado meu braço ou provocado uma luxação", comentou a brasileira. "Cheguei como uma das favoritas, mas perdi a semifinal para a alemã por um erro da arbitragem. Pelo fato de a gente se conhecer muito, faz com que seja uma luta enrolada e que foi decidida nas punições", disse.

Nas edições anteriores dos Jogos da Juventude, o Brasil também havia ido ao pódio. Em 2010, Flávia Gomes foi prata e em 2014 foi a vez de Layana Colman brilhar com a medalha de ouro. Coincidentemente, as duas não conseguiram obter o mesmo sucesso depois do feito olímpico. "É muito bacana e mostra que o trabalho está sendo muito bem feito pela confederação", explicou.

Para Duda, o importante é manter o foco. "Antes de vir para Buenos Aires eu conversei bastante com a Layana e ela me passou muitas dicas que me ajudaram bastante. Com tudo que estou aprendendo aqui, isso tudo vai agregar no meu currículo. Ela me falou sobre o evento, sobre a parte técnica do judô e sobre tudo que ela passou", revelou.

Por influência do pai e do avô, que já praticavam a modalidade, Duda entrou no judô aos 6 anos de idade. Por causa da busca pela disciplina e pela saúde, o esporte entrou em sua vida. Agora, ela mira outro feito. Nesta quarta-feira, a atleta do Grêmio Náutico União vai disputar a competição por equipes mistas e pensa em ir ao pódio novamente. "Já ganhei uma medalha e quero ganhar outra", avisou. "Estou aqui para lutar e dar o meu melhor."