Duda salta como esperança de medalha para o Brasil Mauro Vinícius da Silva, o Duda, disputa na madrugada desta quarta-feira, a partir das 3h25 (de Brasília), a qualificação do salto em distância. O saltador, campeão mundial indoor em 2012 e sétimo na Olimpíada de Londres, é apontado como principal candidato brasileiro à medalha no Mundial de Moscou. Duda é o quinto melhor saltador do ano, e tem como marca 8,31m, recorde pessoal que conseguiu no Troféu Brasil, em junho.