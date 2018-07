Duda surpreende e é a nova esperança de medalha

Mauro Vinícius, o Duda, surpreendeu ao vencer o Mundial Indoor de Istambul, neste mês, com a marca de 8,23m. Nas eliminatórias, saltou 8,28m. Vale lembrar que, nos Jogos Olímpicos de Pequim, o panamenho Irving Saladino foi ouro com 8,34m. O sul-africano Godfrey Khoto Mokoena faturou a prata, com 8,24m, e o cubano Ibrahim Camejo só precisou de 8,20m para completar o pódio.

Aos 66 anos, sendo 43 deles no atletismo, o técnico de Duda, Aristides Junqueira, o Tide, saboreia a oportunidade de ir novamente para uma Olimpíada com perspectivas reais de trazer medalha. Em 96, ele era o treinador de Nelson Carlos Ferreira Júnior, que havia saltado 8,41m e era considerado o único brasileiro no atletismo com chances de pódio segundo análise da renomada publicação norte-americana Sports Illustrated.

Infelizmente, o dia da prova de Nelson foi justamente aquele em que houve uma ameaça de bomba em Atlanta, o que atrasou toda a programação. E depois um martelo caiu a dois metros do tanque de areia. Como medida de segurança, o início da prova de salto em distância foi adiado em mais 50 minutos. "Acho que foi uma carga muito grande para o emocional do Nelson. Ele acabou tendo uma lesão no quadríceps", lembra Tide.

Depois de sofrer mais um pouco com Jadel Gregório, que não tem uma personalidade fácil, Tide ressurge com chances de obter uma glória como técnico. "É um prêmio à minha teimosia com o esporte."

Otimismo. Antes do Mundial, Tide declarou, em reunião com dirigentes de sua equipe, a BM&F, que Duda tem condições de chegar à marca de 8,50m ainda neste ano. "Ele (Duda) saltou 8,23m em Istambul, e olha que colocou o pé 24,5 centímetros antes da tábua. E ainda está finalizando mal os saltos, com a perna flexionada. Temos margem de melhora."