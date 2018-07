Duda tenta medalha no salto em distância no Mundial de Moscou

MOSCOU - O Mundial de Atletismo, em Moscou, chega nesta sexta-feira ao seu sétimo dia de competições. Até quinta, foram disputadas 26 finais e distribuídas 78 medalhas para 34 países. Nenhuma delas foi colocada sobre o peito de um atleta brasileiro.

A principal esperança de que o Brasil saia do zero no quadro de medalhas entra na pista do Estádio Luzhniki nesta sexta, às 12h30 (de Brasília). Mauro Vinícius da Silva, o Duda, é apontado como um dos favoritos ao pódio do salto em distância. A avaliação é feita por quem dirige o atletismo nacional, mas também pela crítica especializada.

"O Duda mostrou consistência durante o ano", avalia Ricardo D’Angelo, técnico chefe da equipe brasileira, lembrando que o atleta esteve sempre saltando acima de 8 metros, batendo seu recorde no Troféu Brasil, em junho, com 8,31 m. "Além disso, ele sabe que perdeu uma oportunidade única em Londres, no ano passado."

"Eu concordo", diz Duda sobre a opinião do técnico. O saltador entrou para a final olímpica com a melhor marca dentre os 12 classificados. Mas, na briga por medalha, ficou apenas em sétimo lugar. "Eu evito ficar falando, mas estava muito bem em Londres. Só que não dá para pensar em pódio quando você queima quatro dos seis saltos."

Por isso, Duda mudou de estratégia. Em vez de tentar resolver sua prova logo no primeiro salto, pretende construir o resultado aos poucos. Foi assim já na qualificação em Moscou, em que passou para a decisão com o 11.º resultado dos 12 finalistas.

Primeiro, Duda fez 7,81 m sem nem pisar na tábua de impulsão. Depois, aproveitou um pouco mais para chegar aos 7,92 m. Como não chegou a ficar fora da zona de classificação em nenhum momento, resolveu arriscar a última chance. Queimou. "Era um salto grande, algo para 8,10 m."

Duda disse que se sentiu bem na pista azul de Moscou. Afirmou que a velocidade o beneficia, mas tem consciência de que precisará repetir os bons resultados da temporada. "Não adianta se sentir bem e não fazer um salto grande."

Adversários importantes não lhe faltam. Desponta como favorito, até por estar em casa, o russo Aleksander Menkov, vice-líder do ranking mundial. Luis Rivera, mexicano que lidera a listagem, é outro candidato, assim como o espanhol Eusébio Cáceres.