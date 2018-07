Duda/Elize Maia e Lili/Maria Elisa furam o quali no vôlei de praia na Polônia O Brasil venceu os dois jogos que fez nesta terça-feira na abertura do Grand Slam de Olsztyn, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia disputada na Polônia. Duda/Elize Maia e Lili/Maria Elisa furaram o qualifying e se juntam a Ágatha/Bárbara Seixas, Larissa/Talita e Juliana/Taiana na chave principal. As vagas são definidas a partir do ranking mundial.