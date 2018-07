Duelo de artilheiros esquenta a Inglaterra

A partida entre o líder Manchester United e o Swansea, 10.º colocado, no Liberty Stadium, é uma disputa particular entre artilheiros no Campeonato Inglês. Será o duelo entre o holandês Robin Van Persie e o espanhol Miguel Pérez "Michu", empatados com 12 gols. "É um duelo interessante, já que estamos fazendo gols, mas a vitória é o mais importante", desconversa Van Persie.

O holandês leva vantagem. Ao seu lado, estão Rooney, em grande fase, e Kagawa, meia criativo e arisco que justificou o investimento para trazê-lo do Borussia Dortmund. Além disso, Van Persie se encaixou no esquema de Alex Ferguson e nem precisou de adaptação depois de sair do rival Arsenal. "Meus companheiros foram importantes para que eu conseguisse me adaptar rapidamente à filosofia de jogo".

Michu é a sensação. Na equipe de Michael Laudrup, ele é o homem da finalização, do último toque, e chegou à Inglaterra depois de uma grande temporada pelo Rayo Vallecano no qual marcou 15 gols pelo Espanhol.

Embora tenha pretensões modestas - uma vaga na Liga Europa seria um feito histórico -, o Swansea possui quatro espanhóis entre os titulares, consistência tática, apreço pela posse de bola e pela ofensividade - características que lembram o Barcelona. Michu, obviamente, considera exagerado o apelido "Swansealona", dado pela imprensa inglesa. "Como o Barça ninguém consegue jogar", diz.

Em Stamford Brigde, o Chelsea recebe o Aston Villa com uma ideia fixa: aproximar-se dos times de Manchester, que dominam a tabela - a distância para o United é de 13 pontos (42 a 29). "Não entendo os gritos contra mim. Estamos evoluindo", diz o técnico Rafa Benítez, que completa um mês no comando do time, mas continua recebendo vaias dos torcedores.

Ontem, o Arsenal chegou à terceira vitória consecutiva ao derrotar o Wigan por 1 a 0.