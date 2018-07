Duelo de italianos e ingleses é atração da próxima fase

O ponto alto das oitavas de final da Copa dos Campeões serão as partidas entre clubes italianos e ingleses. Os confrontos, que serão em fevereiro e março, foram definidos ontem em sorteio realizado em Nyon, na Suíça. A grande expectativa está em torno dos jogos Milan x Arsenal e Napoli x Chelsea, que prometem ser bastante equilibrados. Nos demais confrontos, as equipes que terminaram a primeira fase como líderes de seus grupos são amplamente favoritas diante dos segundos colocados.

Milan e Arsenal reeditam o confronto das oitavas de final da temporada 2007/08, quando os ingleses avançaram após grande atuação de Fábregas no San Siro. O Milan, inclusive, tenta acabar com uma série de eliminações precoces na Copa dos Campeões. A última vez que o time conseguiu passar das oitavas foi na temporada 2006/2007, quando acabou campeão.

O Arsenal vê no torneio continental a chance de brilhar na temporada. A equipe tem vivido altos e baixos e está fora da briga pelo título inglês - é a quinta colocada, 9 pontos atrás do líder Manchester City. Com 15 gols, o holandês Robin Van Persie é a estrela solitária do time.

"As equipes inglesas nunca são fáceis. O Arsenal é um time que tem jogado muito bem e tem ótimas qualidades individuais", afirmou ontem o técnico do Milan, Massimiliano Allegri.

No outro duelo entre italianos e ingleses, o Chelsea terá de encarar o caldeirão do Estádio San Paolo, onde a apaixonada torcida napolitana costuma pressionar muito o adversário. Na primeira fase, o Manchester City foi uma das vítimas da força caseira do Napoli.

"Tivemos um dos sorteios mais difíceis, mas qualquer equipe seria complicada. O Napoli é um grande clube, representa a sua cidade, que tem uma grande empatia pelo time. Não tenho dúvidas de que será um dos embates mais entusiasmantes das oitavas de final", disse o técnico do Chelsea, o português André Villas Boas.

Para esquentar ainda mais o confronto, o jornal britânico Daily Mail publicou ontem que o clube inglês está interessado no uruguaio Edinson Cavani, um dos destaques do Napoli. A diretoria do clube italiano já avisou que não aceita vender o atacante por menos de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 144 milhões).

Se para os ingleses o sorteio de ontem não foi muito bom, os espanhóis tiveram sorte. Atual campeão, o Barcelona enfrenta o Bayer Leverkusen, que não deve oferecer muita resistência. Quem também deve avançar sem dificuldade é o Real Madrid, que enfrenta o CSKA Moscou.

Liga Europa. O segundo torneio mais importante do Velho Continente terá confrontos bem interessantes já na primeira fase do mata-mata. "Este ano, em particular, temos mais nomes grandes do panorama futebolístico participando da competição", avaliou o secretário-geral da Uefa, Gianni Infantino.

Ajax x Manchester United, times que somam sete títulos da Copa dos Campeões, é um desses confrontos que prometem atrair a atenção do público.