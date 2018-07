Duelo de Manchester segue acirrado

O líder Manchester City manteve os 100% de aproveitamento em casa - 11 vitórias em 11 jogos - ao vencer o Tottenham por 3 a 2, no Ettihad Stadium, de maneira dramática. Depois de abrir 2 a 0, com gols de Nasri e Lescott, o time dirigido pelo técnico Roberto Mancini permitiu o empate do Tottenham, com gols de Defoe e Bale. A vitória só veio aos 49 minutos do segundo tempo - depois de o Tottenham perder um gol incrível com Bale - com o atacante Balotelli, que entrou no segundo tempo e marcou o gol do triunfo em um pênalti sofrido por ele mesmo. "Nós deveríamos ter controlado melhor o jogo. Ele (Mancini) não está contente e vai corrigir algumas coisas", disse David Platt, assistente técnico de Roberto Mancini.

O Manchester United também não teve vida fácil para vencer o clássico contra o Arsenal, por 2 a 1, no Emirates Stadium, quebrando um tabu de nove jogos sem superar o rival em Londres. Depois de ganhar por 8 a 2 no primeiro turno, o time de Manchester foi dominado em grande parte do jogo e venceu graças ao oportunismo de Valencia e Welbeck, autores dos gols.