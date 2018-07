Duelo de paulistas em Bragança fica no 1 a 1

Em Bragança Paulista, o Bragantino recebeu ontem à noite o São Caetano pela Série B e saiu no lucro com o empate por 1 a 1. O time do ABC abriu o placar com Eduardo após o intervalo e ficou com um jogador a mais logo em seguida, mas o Bragantino foi buscar a igualdade com Alex Afonso e segurou a pressão até o fim. Em outro duelo paulista, a Ponte Preta deixou escapar a vitória em Campinas e também ficou no 1 a 1 com o Guaratinguetá, que marcou no fim. Mais partidas: Duque de Caxias 1 x 5 Paraná, Figueirense 1 x 2 Náutico, Ipatinga-MG 1 x 2 ASA e Coritiba 2 x 1 Brasiliense.