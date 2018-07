Duelo dos craques Cuca é o técnico do Brasileirão que mais muda jogos em alterações. Dos 54 gols do Atlético, ataque mais positivo, oito foram marcados por reservas que saíram do banco. A comparação com Abel é covarde. No Flu, 53 gols, três de quem saiu da suplência. Mas há jogos em que o craque precisa resolver. O papel do técnico na decisão de Belo Horizonte era mostrar aos principais jogadores a necessidade de vencer. Derrota para o Flu era sinônimo de vice-campeonato. Ronaldinho Gaúcho comprou a ideia.