Duelo mineiro é atração da Superliga Feminina O duelo mineiro entre Mackenzie/Cia do Terno (14 pontos) e Usiminas/Minas (19) é o destaque do início da rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O confronto entre as duas equipes será hoje, às 18h30, no ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte. O Minas tem melhor campanha na temporada, mas o Mackenzie está embalado - venceu quatro dos seus últimos cinco jogos na competição e a expectativa é de que o confronto possa ser decidido no tie-breaker, como ocorreu em outras ocasiões. A rodada terá sequência amanhã com a realização de cinco partidas.