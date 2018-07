Duelo paulista em Franca abre as quartas de final

As quartas de final do NBB começam hoje com um duelo do interior paulista. Franca e Bauru abrem a série eliminatória às 13h, no Pedrocão.

O time francano, quinto colocado na fase de classificação, jogou as oitavas de final e foi o único a resolver sua série com três vitórias, sem grandes dificuldades para derrotar a Liga Sorocabana.

A série contra o Bauru deve ser equilibrada, já que a equipe bauruense ficou em quarto na primeira fase (24 vitórias em 34 jogos). O time tem um desfalque de última hora: o armador Ricardo Fischer, que lesionou a coxa direita e não deve voltar antes de três semanas. "É uma peça importante no nosso sistema, mas sabemos da força de superação dos nossos atletas", disse o técnico do Bauru, Guerrinha.

Lula Ferreira, técnico do Franca, alerta que sua equipe deve ter cuidado com Larry e com os chutes de três pontos de Gui Deodato. "Teremos de jogar muito bem na defesa e saber atacar, porque o Guerrinha montará um esquema que nos trará dificuldades."

Flamengo, Brasília e Uberlândia, os três melhores do torneio, enfrentam nas quartas Paulistano, São José e Pinheiros, respectivamente.