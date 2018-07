Duelo pela sobrevivência em Fortaleza

No momento, o Ceará é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 38 pontos, e o Cruzeiro é o primeiro fora, com 39. O jogo, porém, é em Fortaleza, o que representa uma vantagem considerável para os cearenses.

De olho neste duelo, estará o Atlético-PR, que enfrenta o já rebaixado América-MG. O time paranaense tem a mesma pontuação do Ceará (38) e pode se dar bem caso consiga a vitória fora de casa.

Ainda correndo algum risco, embora menor, o Atlético-MG recebe o Botafogo. O jogo também é fundamental para o time carioca, que segue na luta por ma vaga na Libertadores.

Também hoje, o Coritiba, que sonha com a Libertadores, enfrenta o rebaixado Avaí enquanto Grêmio e Atlético-GO só lutam pela Sul-Americana.