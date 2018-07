Duelos de gigantes agitam as oitavas

O sorteio das oitavas de final da Copa dos Campeões, ontem, na Suíça, definiu dois confrontos que poderiam ser a final do torneio, sem exageros: Milan x Barcelona (a primeira partida em Milão) e Real Madrid x Manchester United (o time inglês decide a vaga em casa). Os jogos de ida serão em fevereiro; a volta em março de 2013.

Nesses clássicos, que acontecem prematuramente porque o regulamento prevê o embate de campeões de cada grupo contra os segundos colocados, a tarefa do Real Madrid é a mais espinhosa. Na terceira posição no Campeonato Espanhol com 13 pontos de desvantagem para o líder Barcelona - entre eles está o Atlético de Madrid -, o time merengue vive uma crise interna. José Mourinho está em atrito com os jogadores espanhóis do elenco, especialmente Sérgio Ramos e Ilker Casillas, e também com o presidente Florentino Pérez.

Nesse cenário, o Real vai enfrentar um adversário fortíssimo. O Manchester United é líder e voa em céu de brigadeiro no Campeonato Inglês, com seis pontos de vantagem para o City. A contratação de Van Persie, que se entrosou rapidamente apesar de ter saído do rival Arsenal, representou um grande reforço para a equipe de Alex Ferguson. Rooney não está mais sozinho e tem liberdade para fazer o seu melhor: deslocar-se pelos lados do campo, sem posição fixa.

"Gostaria de jogar contra o United mais tarde. Mas acredito que eles também não estão felizes. Será uma partida especial para", avaliou Emílio Butragueño, diretor de Relações Exteriores do Real Madrid.

O duelo vai marcar o reencontro de Cristiano Ronaldo com seu ex-clube. Entre 2003 e 2009, o português foi o ídolo máximo dos Diabos Vermelhos e, volta e meia, reafirma seu carinho pelo técnico Alex Ferguson.

Repeteco. Barcelona e Milan se reencontram depois de um duelo equilibrado nas quartas de final da edição passada, vencido pelo time catalão. Nesse ano, o time italiano está enfraquecido depois de perder o zagueiro Thiago Silva e o atacante Ibrahimovic. É o pior ataque da competição com apenas sete gols marcados. As únicas esperanças de sobrevivência dos italianos são armar uma retranca e apostar no jovem El Sharaawy, artilheiro do Campeonato Italiano. Outra saída é se reforçar na janela de transferência - a chegada de Drogba, por exemplo, tornaria o time muito mais forte.

"Foi o maior obstáculo que poderíamos ter", lamenta o diretor do Milan, Umberto Gandini.

O Barcelona mantém a base que encanta o mundo (Messi, Xavi e Iniesta), não sentiu a troca de Guardiola por Tito Vilanova e venceu 15 das 16 partidas do Campeonato Espanhol. A única incógnita se refere ao estado de saúde do seu novo treinador: será que o time vai sentir a falta de Tito, que ficará fora por seis semanas para se recuperar de um tumor? O substituto é o auxiliar técnico Jordi Roura.

"O Milan não está em seu melhor momento, mas o futebol muda muito a cada semana. Esse nome (Milan) sempre traz um grande temor", alerta o vice-presidente do Barcelona, Josep María Bartolomeu.

Equilíbrio. Os outros confrontos não têm favoritos disparados. As duas maiores surpresas - Shakhtar e Borussia - vão medir forças em um duelo que deve ser definido nos critérios de desempate, como um gol na casa do rival. O time alemão decide em casa. Raciocínio que pode ser aplicado aos jogos Valencia x PSG e Málaga x Porto - franceses e espanhóis decidem em casa.

As exceções são os jogos entre Bayern e Arsenal (os alemães não devem ter dificuldades) e Celtic x Juventus (os italianos são melhores técnica e taticamente.