Dueñas vê boa atuação, mas lamenta queda da seleção feminina no Mundial

O Brasil sofreu um empate com sabor amargo contra Montenegro, em Oldenburg, nesta sexta-feira. Com o placar de 23 a 23, a seleção feminina foi eliminada ao ficar na quinta colocação do Grupo C do Mundial de handebol disputado na Alemanha e agora terá de disputar a President's Cup, que define as posições de 17.° ao 24.° lugar, na cidade de Leipzig.

O técnico espanhol Jorge Dueñas, que assumiu o comando da seleção neste ano, destacou a bola atuação das brasileiras, mas lamentou a eliminação. "O jogo teve um nível muito alto. Montenegro entrou com uma defesa muito dura. Foi uma partida bastante nervosa porque as duas equipes tinham que conseguir o resultado. Tivemos uma defesa muito boa no primeiro tempo, na segunda parte tivemos problemas no ataque e não conseguimos fazer gol. O empate não foi suficiente e temos que pensar no que foi errado para a disputa daqui para a frente", resumiu.

A ponta direita Mariana Costa demonstrou o quanto a equipe ficou sentida com o resultado e por não ir às oitavas de final, mesmo sabendo que este é um recomeço de trabalho, com várias atletas jovens que integraram a equipe este ano e sob o comando de um novo treinador. "É uma situação difícil. Agora estamos tristes porque treinamos muito e nos sacrificamos para chegar aqui. Agora temos que brigar na próxima etapa e fazer o melhor que pudermos".

O Brasil terminou a fase classificatória na quinta colocação, com três pontos. Na President´s Cup, que tem início neste domingo, irá enfrentar Camarões, quinto colocado da chave D, às 11 horas (de Brasília). Caso vença joga na segunda-feira contra o vencedor do confronto entre o quinto colocado do Grupo A (Angola) e o quinto do Grupo B (Polônia).