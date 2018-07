Dueto brasileiro do nado sincronizado avança no Mundial

BARCELONA - Um dia após se garantir na final da prova de equipe técnica, o nado sincronizado do Brasil se classificou para mais uma disputa de medalha no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona. Neste domingo, Giovana Stephan e Lorena Molinos se garantiram na final da prova de dueto técnico.

As brasileiras, que tiveram Luisa Borges como reserva, ficaram em 12.º lugar na fase de classificação, com 83,300 pontos, empatadas com o dueto mexicano. Giovana e Lorena desenvolveram rotina com o tema "Gótico", com a música Stratosphere Serenade, do grupo sueco Diablo Swing Ochestra.

"Agora zera tudo. Nadaram bem, mas cometeram um erro em um elemento técnico que igualou a nota. Uma adiantou um pouco, a outra acelerou e toda a rotina pode ser mais ''cravada'', mais certinha. Mas nadaram com segurança e não morreram no final. Isso é muito importante. Elas competiram bem, sem estresse", explicou a técnica Maura Xavier.

As 16 melhores duplas se classificaram para a final, que será disputada ainda neste domingo, a partir das 14 horas (de Brasília). Ao som de Michael Jackson, as russas Svetlana Kolesnichenko e Svetalana Romashina, avançaram em primeiro lugar, com 97,000 pontos. As gêmeas chinesas Tingting Jiang e Wenwen Jiang terminaram as eliminatórias na segunda colocação, com 94,800 pontos.