Dueto brasileiro do nado sincronizado é 13º no Mundial

BARCELONA - O dueto do Brasil, formado por Giovana Stephan e Lorena Molinos, terminou em 13º lugar na disputa da prova técnica do nado sincronizado, neste domingo, no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona, na piscina do Palau Sant Jordi. A final foi disputada por 16 duetos e as brasileiras, que tiveram Luisa Borges como reserva, somaram 82,500 pontos.

A nota da disputa de medalha foi menor que a das eliminatórias - 83,300 pontos -, nesta manhã, quando elas se classificaram para a final em 12º lugar, empatadas com o dueto mexicano. Apesar disso, a técnica Maura Xavier viu evolução no desempenho das brasileiras, que se apresentaram sob o tema "Gótico".

"Realmente achei que elas foram melhores, embora grande parte das notas tenham caído um pouco em relação às eliminatórias. Os três países (Brasil, México e Suíça) estão muito próximos e fica difícil prever, mas foi uma boa estreia e temos tudo para crescer", disse.

As russas Svetlana Kolenichenko e Svetlana Romashina, ao som de Michael Jackson, confirmaram o favoritismo e ficaram com a medalha de ouro, com 97,300 pontos. As chinesas gêmeas Tingting e Wenwen Jiang conquistaram a prata, com 94,900 pontos, e as espanholas Ona Carbonell e Margalida Crespi, faturaram o bronze, com 93,800 pontos.

SALTOS ORNAMENTAIS

Na disputa masculina da plataforma de 10 metros sincronizada no Mundial, a dupla alemã, formada por Sascha Klein e Patrick Hausding, conquistou a medalha de ouro com 461,46 pontos. Os russos Victor Minibaev e Artem Chesakov, com 445,95 pontos, ficaram em segundo lugar, seguidos pelos chineses Cao Yuan e Zhang Yanquan, com 445.56 pontos.

POLO AQUÁTICO

A seleção brasileira feminina de polo aquático estreou no Mundial de Esportes Aquáticos. Neste domingo, a equipe perdeu por 20 a 6 para a Hungria. Os gols brasileiros foram marcados por Izabella Chiappini (dois), Marina Zablith (dois), Lucianne Maia e Mirella Coutinho. O Brasil volta a jogar nesta terça-feira, às 12h30, contra o Casaquistão.

QUADRO DE MEDALHAS

Encerrado o dia de competições em Barcelona, o quadro de medalhas do Mundial de Esportes Aquáticos é liderado pela Rússia, com duas medalhas de ouro e uma de prata, seguida pela China, com um ouro, duas pratas e um bronze. O Brasil ocupa o sexto lugar, empatado com o Canadá, com uma prata, de Poliana Okimoto, e um bronze, de Ana Marcela Cunha, ambos conquistados na maratona aquática de 5 quilômetros.