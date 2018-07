Dueto misto brasileiro é 7º nas eliminatórias do nado sincronizado no Mundial

O Brasil estreou na disputa do dueto técnico misto dos nado sincronizado com uma sétima colocação no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Budapeste, na Hungria. E como a prova tem apenas dez duplas inscritas, todas estão garantidas na final, agendada para a próxima segunda-feira.

Renan Alcântara e Giovana Stephan apresentaram o Balé da Bela Adormecida, ao som de "Overture, Pas de deux, Waltz of flower", conseguindo 77,1826 pontos, o que lhes garantiu a sétima posição neste sábado.

O dueto russo, com Mikhaela Kalancha e Aleksandr Maltsev, assegurou o primeiro lugar com 88,4847 pontos. A dupla da Rússia foi a segunda melhor das eliminatórias, com 88,2492, seguida pela norte-americana, com 87,9086.

Giovana reconheceu que ainda será preciso melhorar muito para competir com os principais duetos do mundo. "Só com muito treino mesmo. É preciso repetir, repetir e repetir e dependendo da coreografia dá pra explorar exatamente essa diferença", disse.

OUTRAS PROVAS

Em final que não contou com a presença de brasileiras, a russa Svetlana Kolesnichenko faturou o ouro da rotina técnica do nado sincronizado com 95,2036 pontos. A espanhola Ona Carbonell foi a segunda colocada, com 93,6534, e a ucraniana Anna Voloshyna, com 91,9992, completou o pódio.

Também neste sábado, a final mista do trampolim sincronizado dos saltos ornamentais foi vencido pelos chineses Ren Qian e Lian Junjie com 352,98 pontos. Os britânicos Matthew Lee e Lois Toulson faturaram a prata com 323,28 e o bronze foi para os norte-coreanos Kim Mi-Rae e Hyon Il-Myong, com 318,12.