Dunga confirma: Kaká fica fora dos amistosos

A principal estrela da seleção brasileira deve ser poupada dos amistosos contra Zimbábue e Tanzânia, nos dias 2 e 7, para estar em totais condições de estrear junto com o restante do grupo, dia 15, contra a Coreia do Norte. Kaká está confirmado na competição por Dunga, que confia no seu camisa 10 para trazer o hexacampeonato para o Brasil.

A presença do craque do Real Madrid estava ameaçada pela contusão na coxa esquerda que o deixou de fora das duas últimas rodadas do Campeonato Espanhol e também o afastou dos treinos com bola nestes primeiros dias de preparação da seleção. "O fato de ele estar com o fisioterapeuta a maior parte do tempo não significa que não esteja fazendo nada. O Kaká está se exercitando desde o primeiro dia, embora mais limitado do que os outros," disse Dunga. "Na quarta-feira, por exemplo, ele trabalhou sozinho. E tenho certeza de que estará pronto para a estreia."

A presença nos amistosos preparatórios , no entanto, dependerá de sua evolução. Se não estiver 100%, não entra em campo. "Vamos ter de analisar seu rendimento todos os dias."

Nesta semana, a primeira da seleção na África do Sul, Kaká passará a cumprir o mesmo cronograma físico dos demais jogadores, mas ainda em intensidade um pouco inferior, de acordo com o médico José Luís Runco e o preparador físico Paulo Paixão. Ontem ele fez uma corrida no fim da tarde com o grupo. Dunga trata sua joia com precauções. Sabe que a caminhada do Brasil na Copa está diretamente ligada ao que Kaká tem a oferecer ao time.