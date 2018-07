Dunga convoca Taffarel para ser seu 'espião' Taffarel foi convocado ontem para a Copa do Mundo da África do Sul. Não como goleiro, pois já está aposentado. Desta vez, vai fazer parte da comissão técnica da equipe brasileira. Companheiro de Dunga na seleção nas Copas de 1990, 1994 e1998, ele exercerá o cargo de observador técnico e, segundo amigos, ficou muito feliz com o convite do treinador. O ex-atleta vai analisar os jogos dos rivais do Brasil.